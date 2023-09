Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfall - Radfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen - Beide Personen leicht verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin in der Kaiserstraße wurden am heutigen Mittwochmorgen, 11.09.2023, gegen 07:30 Uhr beide Personen leicht verletzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Bisher vorliegenden Erkenntnissen zufolge befuhr der 56-jährige Radfahrer aus dem Landkreis Hildesheim mit einem Pedelec den rechten Radweg der Kaiserstraße in Richtung Schützenallee. In Höhe Almstor kollidierte der Mann mit einer 58-jährigen Fußgängerin, die ebenfalls aus dem Landkreis kommt und welche sich neben weiteren Passanten vor dem dortigen Überweg aufhielt und auf Grünlicht wartete, um die Fahrbahn in Richtung Almsstraße zu überqueren. Beide Personen stürzten. Sie wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell