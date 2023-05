Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Baustelle - Diebstahlschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich - Zeugen gesucht!

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das sich derzeit in Baumaßnahmen befindliche Gebäude in der Straße "Am Schlüsselacker" wurde in der Zeit zwischen Samstagmittag, 12 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr von einer bisher unbekannten Täterschaft aufgesucht. Nachdem die Täter den Bauzaun überwunden haben, entfernten diese die an der Gebäudeseite angebrachte Spanplatte und verschafften sich somit Zutritt in das Gebäude. Aus einem im Gebäude eingerichteten Lagerraum entwendeten die Täter zunächst mehrere Baumaschinen und begaben sich anschließend zu einem weiteren Lagerraum. Mit einem bisher unbekannten Werkzeug hebelten die Täter die Tür des Raumes gewaltsam auf und nahmen weitere Baumaschinen sowie Werkzeugmaschinen an sich und flüchteten. Aufgrund der Menge des Diebesgutes wird nach bisherigen Ermittlungen davon ausgegangen, dass für den Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug genutzt wurde.

Der Diebstahlschaden liegt nach derzeitigen Erkenntnissen im mittleren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel: 06271 / 9210-121) in Verbindung zu setzen.

