Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Abschließen nicht vergessen! - Einbrecher haben sonst leichtes Spiel

Bild-Infos

Download

Siegburg (ots)

Nach Wohnungseinbrüchen sichern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Spurensicherung der Polizei an den Tatorten vorhandene Spuren, um Täter überführen zu können und gefundene Fingerabdrücke, DNA-Spuren oder Werkzeugspuren im Strafverfahren als Beweismittel einbringen zu können.

Bei einigen Tatorten, die die "SpuSi" in den letzten Wochen aufgesucht hat, fiel auf, dass die Täter oftmals leichtes Spiel hatten. Zwar waren die Haus- und Wohnungstüren mit gutem Sicherheitsstandard ausgerüstet, jedoch hatten die Bewohner die Türen nicht immer abgeschlossen. So zum Beispiel Anfang Oktober in einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Schurz-Straße in Troisdorf. Hier war die Wohnungstür vermutlich nur zugezogen und die Einbrecher konnten mit einem einfachen Hebelwerkzeug die Tür aufbrechen. Entwendet wurden mehrere tausend Euro.

Hohe Sicherheitsstandards funktionieren nur bei richtiger Anwendung. Daher weist die Polizei darauf hin, Türen beim Verlassen des Hauses oder der Wohnung abzuschließen. Gleiches gilt auch für Fenster, denn gekippte Fenster sind wie offene Fenster.

Lassen Sie sich beraten, wie Sie ihre vier Wände besser vor Einbrecher schützen können. Fachberaterinnen und Fachberater der Kriminalprävention der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis bieten dazu kostenlose Beratungen, auch bei Ihnen Zuhause an. Kontakt unter 02241 541-4777. #RiegelVor (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell