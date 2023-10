Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher hebelt Schrankfächer auf

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (12. Oktober) wurde die Polizei gegen 03.15 Uhr durch einen Sicherheitsdienst alarmiert, weil eine männliche Person mutmaßlich in den Vorraum einer Bank an der Kerpstraße in Troisdorf-Sieglar eingestiegen war.

Mehrere Polizeistreifen eilten zur Kerpstraße. An der Bankfiliale war ein Seitenfenster aufgebrochen worden. Der Täter, eine schwarz gekleidete Person mit hellen Handschuhen, war bereits vom Tatort in unbekannte Richtung geflohen. Im Vorraum der Bank hatte er mehrere Fächer eines Wertschrankes aus Metall aufgebrochen. Ob und was entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise im Zusammenhang mit der Tat unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell