POL-SU: 40-jähriger Troisdorfer von Zivilbeamten beim Ladendiebstahl beobachtet

Siegburg (ots)

Zivile Polizeibeamte bestreiften am Mittwochnachmittag (11. Oktober) die Siegburger Fußgängerzone. Dabei fiel ihnen ein 40-jähriger Troisdorfer auf, der ihnen bereits aus zurückliegenden Einsätzen im Zusammenhang mit der Drogenkriminalität bekannt war.

Sie folgten dem Verdächtigen in einen Drogeriemarkt am Marktplatz. Der 40-Jährige ging zu einem der Fotodrucker und druckte einige Bilder aus. Anschließend steckte er die Fotos in eine Tasche und verließ das Geschäft, ohne die Druckerzeugnisse im Wert von 13 Euro zu bezahlten.

Vor dem Geschäft sprachen die Zivilfahnder den Mann an und dieser räumte sofort ein, die Bilder nicht bezahlt zu haben. Zudem hatte er an seinem Hosengürtel, hinter dem Rücken, ein Einhandmesser versteckt. In einer Beintasche seiner Hose fanden die Beamten einen schwarzen Beutel mit portionierten Verkaufseinheiten verschiedener Drogen. Im mitgeführten Rucksack wurden die Polizisten ebenfalls fündig: Neben einem weiteren Messer und einem Teleskopschlagstock wurden weitere Tüten mit Drogen und Geld in einer dealertypischen Stückelung gefunden.

Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und während er auf der Polizeiwache vernommen wurde, durchsuchten Polizisten seine Wohnung nach weiteren Drogen. Gefunden wurde dort jedoch nichts Verdächtiges. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen musste der Troisdorfer wieder auf freien Fuß gesetzt werden, da keine weiteren Haftgründe mehr vorlagen. Die Drogen und Waffen, sowie das Geld, wurden als Beweismittel sichergestellt.

Da er bei dem Ladendiebstahl eine griffbereite Waffe mitgeführt hatte, muss er sich vor Gericht wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen verantworten. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels und dem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Auch die ausgedruckten Bilder wurden einbehalten, da sie mutmaßlich Sachbeschädigungen durch Graffiti zeigen. Die Ermittlungen dauern an. #RheinSiegSicher (Bi)

