Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schwerpunktkontrollen der Verkehrspolizei (20.08.2023)

Blumberg (ots)

Kombinierte Motorrad- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt hat die Verkehrspolizei am Sonntag zwischen 9.30 Uhr und 15.30 Uhr im Bereich "Randen" und auf der Landesstraße 185 zwischen Blumberg und Kirchenhausen. Dabei mussten die Polizisten knapp 30 Autos und Motorräder beanstanden, die nicht zugelassene, technische Veränderungen angebaut hatten oder zu schnell unterwegs waren. Unrühmliche Spitzenreiter waren auf der mit 100 Km/h beschränkten Landesstraße ein Motorradfahrer und ein Autofahrer, die mit jeweils rund 150 Stundenkilometer unterwegs waren. Auf Beide kommt jeweils ein Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro zu.

