POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrerin steht unter Drogen- und Alkoholeinfluss (21.08.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden ist eine Autofahrerin, welche die Polizei am frühen Montagmorgen gegen 3.30 Uhr auf der Wieselsbergstraße kontrolliert hat. Bei der Überprüfung einer 28-jährigen Renault Clio-Fahrerin bemerkten die Polizisten eine Alkoholfahne. Ein Test mit über 1,2 Promille bestätigte den Alkoholkonsum. Die Frau gab dazu selbst noch an, Drogen zu sich genommen zu haben. Ihr Auto musste sie an der Kontrollstelle stehen lassen und die junge Autofahrerin musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheitsfahrt und Fahren unter Drogeneinfluss ein und behielt ihren Führerschein ein.

