Polizei Düren

POL-DN: Sturz eine unvorsichtigen Radfahrers

Düren (ots)

Am 15.07.2023, um 12:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Dürener entgegen seiner Fahrtrichtung und verbotswidrig mit seinem Fahrrad den Gehweg der Kölnstraße aus Richtung Friedrich-Ebert-Platz kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Zum Unfallzeitpunkt versuchte der Fahrradfahrer auf dem abschüssigen Gelände dem stehenden PKW eines 85-jährigen Düreners, welcher seinerseits beabsichtigte von der Dr.-Kotthaus-Straße in die Kölnstraße einzubiegen, auszuweichen. Bei diesem Ausweichmanöver verlor der 22 Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Fall. Er erlitt leichte Verletzungen, eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell