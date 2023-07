Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Düren (ots)

Am 15.07.2023, um 00:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Einbruch in eine Parfümerie auf der Wirtelstraße. Aufgrund einer sehr guten Personenbeschreibung eines Anwohners konnte ein 24-jähriger Algerier aus Düren im Rahmen der Fahndung auf der Schützenstraße mit der Tatbeute angetroffen und festgenommen werden. Zuvor hatte der Mann mit einem, vor dem Geschäft befindlichen, Absperrpfosten beide Schaufensterscheiben eingeschlagen und sich so Zugang zu dem Ladenlokal verschafft. Aufgrund der an beiden Händen erlittenen Schnittwunden musste der Mann zunächst ambulant im Krankenhaus behandelt werden, wo ihm auch, da er Betäubungsmittel konsumiert hatte, eine Blutprobe entnommen wurde. Bei diesem Einbruch entstand ein hoher Sachschaden. Die Tatbeute in Höhe von etwa 1500 Euro konnte an die Mitarbeiter des Geschäfts ausgehändigt werden.

