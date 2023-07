POL-DN: Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Düren (ots) - In der Nacht zu Freitag (14.07.2023) gelang es Unbekannten in einen Supermarkt an der Gneisenau Straße einzubrechen. Hier stahlen sie einen Tresor. In der Zeit zwischen 03:15 Uhr und 04:40 Uhr drangen die Täter in den Verkaufsraum des Marktes ein und nahmen neben dem Inhalt einer Kasse einen 50 cm mal 55 cm großen Tresor mit. Sie erbeuteten einen niedrigen, vierstelligen Eurobetrag. Zeugen, die ...

