POL-GE: Schwerverletzter Fußgänger nach Unfall in Beckhausen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Beckhausen verletzte sich ein elfjähriges Kind am Donnerstag, 23. Februar 2023, schwer. Ein 25-jähriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem Auto gegen 13.30 Uhr auf der Horster Straße in Richtung Flurstraße. In Höhe der Haltestelle "Adlerstraße" stand eine wartende Straßenbahn in Richtung Buer. Zeugenaussagen zufolge lief der elfjährige Gelsenkirchener unvermittelt hinter der Bahn auf die Straße, um die Horster Straße zu überqueren. Trotz sofortiger Bremsung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem jungen Fußgänger. Der Elfjährige verletzte sich bei dem Sturz schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

