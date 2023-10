POL-SU: 15-Jähriger aus Jugendhilfeeinrichtung abgängig - Polizei bittet um Mithilfe

Troisdorf (ots) - In der Nacht von Sonntag (08. Oktober) auf Montag (09. Oktober) trieben mutmaßlich Einbrecher ihr Unwesen in Troisdorf-Sieglar. An vier Reihenhäusern in der Kleiststraße stellten die hinzugerufenen Polizisten Hebelspuren an den Hauseingangstüren fest. Den Tätern war es offensichtlich nicht gelungen, in die Häuser einzudringen. In der angrenzenden Lessingstraße hingegen hebelten Unbekannte die ...

mehr