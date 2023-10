Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Homejacking: Fahrzeug nach Einbruch entwendet

Troisdorf (ots)

In der Nacht von Sonntag (08. Oktober) auf Montag (09. Oktober) trieben mutmaßlich Einbrecher ihr Unwesen in Troisdorf-Sieglar. An vier Reihenhäusern in der Kleiststraße stellten die hinzugerufenen Polizisten Hebelspuren an den Hauseingangstüren fest. Den Tätern war es offensichtlich nicht gelungen, in die Häuser einzudringen. In der angrenzenden Lessingstraße hingegen hebelten Unbekannte die Haustür eines Reihenhauses auf und entwendeten aus dem Flur eine Handtasche, ein Portemonnaie mit 200 Euro Bargeld und eine Armbanduhr in einem Wert von etwa 400 Euro. In der nahegelegenen Rathausstraße hebelten die Einbrecher abermals die Eingangstür einer Doppelhaushälfte auf und entnahmen aus einer Kommode im Flur den Fahrzeugschlüssel für den in der Einfahrt geparkten PKW. Im Anschluss fuhren sie mit dem rund 35.000 Euro teuren grauen Kombi VW Passat 3C mit dem Kennzeichen D-ES929 in unbekannte Richtung davon. Wer etwas Verdächtiges im Bereich der genannten Straßen wahrgenommen hat und / oder Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen. (Re)

