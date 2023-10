Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt - Festnahme

Sankt Augustin (ots)

Ein 43-jähriger Mann aus Sankt Augustin wurde am Freitag (06. Oktober) nach einem Fahrraddiebstahl vorläufig festgenommen. Gegen 12:15 Uhr wurde die polizeiliche Einsatzleitstelle von dem 72-jährigen Geschädigten darüber informiert, dass sein silber-schwarzes Pedelec vermutlich in der Nacht von Donnerstag (05. Oktober) auf Freitag (06. Oktober) entwendet worden war. Das Zweirad hatte er abgeschlossen, vor seiner Haustür an der Henri-Dunant-Straße in Sankt Augustin-Meindorf, abgestellt. Beamtinnen der Polizeiwache Sankt Augustin suchten in der näheren Umgebung nach dem entwendeten Pedelec und wurden schließlich im Lichweg fündig. Das Zweirad war unverschlossen an einen Laternenmast angelehnt. Da der Verdacht bestand, dass sich der Tatverdächtige noch in der Nähe aufhalten könnte, wurden zivile Polizeibeamte zur Unterstützung angefordert. Rund drei Stunden später ging der 43-jährige Tatverdächtige zu dem Pedelec, wo er von den Zivilfahndern angesprochen wurde. Nachdem sich die Beamten als Polizisten zu erkennen gegeben hatten, wollte der 43-Jährige zu Fuß flüchten. Nach einigen Metern konnte er jedoch eingeholt und zu Boden gebracht werden. Dort versuchte er sich weiterhin der Festnahme zu entziehen, weswegen ihm die Handfesseln angelegt wurden. Ein Beamter wurde leicht verletzt, konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen. In einer Umhängetasche fanden die Polizisten ein Mobiltelefon. Es stellte sich heraus, dass das Handy als gestohlen gemeldet worden war. In seinem Rucksack wurden mutmaßlich Drogen aufgefunden. Die unbekannten Substanzen stellten die Beamten sicher. Der wegen Eigentumsdelikten polizeilich bekannte Sankt Augustiner wurde vorläufig festgenommen. Da er im Verdacht wegen einer Vielzahl von Fahrraddiebstählen steht, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls von Fahrrädern, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und illegaler Besitz von Betäubungsmitteln wurde gegen den 43-Jährigen eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell