POL-SU: Betrunkener Radfahrer schlägt mit dem Kopf auf - Schwer verletzt ins Krankenhaus

Niederkassel (ots) - Am Donnerstag (05. Oktober) wurde eine 86-jährige Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 13:00 Uhr hielt sich die 86-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft an der Gierslinger Straße in Niederkassel-Ranzel auf. Dabei wurde sie an einem Regal von einer unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Nach dem Gespräch fiel ihr auf, dass ihre Handtasche, die sie im Einkaufswagen ...

