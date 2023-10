Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tatverdächtige nach Einbruch in Niederkassel durch Kölner Polizisten gestellt

Niederkassel/Köln (ots)

Heute Nacht (09. Oktober) sind zwei 22 und 36 Jahre alte Männer nach einem Einbruchsversuch in eine Doppelhaushälfte in der Wildermannstraße in Niederkassel-Ranzel auf der Flucht durch Kölner Polizeikräfte gestellt und festgenommen worden.

Gegen 00.30 Uhr bemerkten die Bewohner des Hauses verdächtige Geräusche an der Haustür. Als der Ehemann nachsah, stellte er einen Schaden an der Tür fest. Er sah zwei maskierte Männer zu einem geparkten PKW rennen und damit in Richtung Sonnenberger Weg wegfahren.

Die alarmierte Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Zur Fahndung eingesetzte Polizeikräfte der Polizei Köln fanden ein verdächtiges Fahrzeug kurze Zeit später am Fahrbahnrand geparkt im Grenzbereich zum Kölner Stadtgebiet. Als die Beamten die Insassen des BMW-Kombis kontrollieren wollten, gab der Fahrer plötzlich Gas und es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt.

Im Bereich der Wahner Straße in Köln-Libur kamen die beiden flüchtigen Männer mit ihrem Fahrzeug vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und verunfallten. Sie flüchteten von der Unfallstelle zu Fuß auf das bewaldete Gelände einer Kiesgrube. Mithilfe eines angeforderten Polizeihubschraubers konnten die beiden unverletzten Männer auf dem Gelände lokalisiert und festgenommen werden.

Die Festgenommenen mit Wohnsitz in Köln und in Belgien, die als die mutmaßlichen Einbrecher identifiziert wurden und polizeiliche Erkenntnisse im Bereich der Eigentumskriminalität haben, wurden der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis für weitere Maßnahmen überstellt. Beide Männer machen keine Angaben zu den Vorwürfen. Derzeit wird geprüft, ob gegen die Verdächtigen Untersuchungshaft angeordnet werden kann. Die Ermittlungen dauern an. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell