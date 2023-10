Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Täter flüchten nach Einbruch in Tankstelle

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Freitag (06. Oktober) wurde in eine Tankstelle an der Zeithstraße in Siegburg-Schreck eingebrochen und Tabakwaren entwendet. Gegen 03:30 Uhr wurde ein Anwohner durch die Alarmanlage der Tankstelle wach. Als er aus seinem Fenster sah, bemerkte er zwei dunkel gekleidete, etwa 170 cm bis 180 cm große Personen mit kräftigen Staturen, die vom Tankstellengelände mit einem blauen Sack in Richtung Zeithstraße / Am Kieferntopf zu Fuß flüchteten. Im Einmündungsbereich stiegen die beiden Personen in einen grauen PKW, in dem bereits eine weitere Person wartete. Fahrzeugtyp und Kennzeichen konnte der Zeuge nicht ablesen. Die drei mutmaßlichen Männer fuhren sodann in Richtung Seelscheid davon. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten sie entkommen. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass die Haupteingangstür der Tankstelle aufgehebelt worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Diebe eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Wer Angaben zu den Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Re)

