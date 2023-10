Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Grundschule

Sankt Augustin (ots)

Im Zeitraum von Freitag (29. September), 15:00 Uhr, bis Sonntag (01. Oktober), 20:00 Uhr, wurde in eine Grundschule an der Rubensstraße in Sankt Augustin-Meindorf eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster des Schulgebäudes auf und gelangten so ins Innere. Dort hebelten sie weitere Türen auf und durchsuchten die Schule einbruchstypisch. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld und iPads in noch unbekannter Menge entwendet. Wer etwas Verdächtiges im genannten Tatzeitraum rund um die Schule wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung zu setzen. Informationen zum Einbruchsschutz und zur Sicherung von Wertsachen geben die Experten der Kriminalprävention. Sie erreichen sie unter 02241 541-4777. (Re)

