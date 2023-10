Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hochwertiges Motorrad gestohlen

Hennef (ots)

Am Dienstag (03. Oktober) wurde in Hennef-Bröl ein hochwertiges Motorrad gestohlen. Das Kraftrad war in der Straße "Auf dem Alten Garten" in der Einfahrt eines Einfamilienhauses abgestellt. Laut dem Eigentümer stand das Zweirad mit eingerastetem Lenkradschloss um 00:00 Uhr noch vor dem Haus. Gegen 13:00 Uhr bemerkte der 32-jährige Mann dann, dass seine Triumph, Modell Tiger 1200, verschwunden war. Da der Bewegungsmelder vor dem Haus gegen 02:00 Uhr mehrfach Licht einschaltete, geht der Hennefer davon aus, dass Unbekannte sein Fahrzeug zu dieser Zeit entwendeten. Der Wert des Motorrades, das über ein Keyless-go-System verfügt, liegt im fünfstelligen Eurobereich. Der Schlüssel der Maschine befand sich zur Tatzeit in einem metallenen Schlüsselkasten im Haus. Das entwendete Motorrad ist weiß, mit schwarzen und olivgrünen Applikationen. Auf zwei angebrachten Aluminium-Koffern befinden sich auffällige Aufkleber. Um Hinweise zum Verbleib des Motorrades oder zu den Tätern bittet die Polizei unter 02241 541-3521. (Uhl)

