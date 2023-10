Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verfolgungsfahrt in Lohmar/Zwei Männer vorläufig festgenommen

Lohmar (ots)

Am Sonntag (01. Oktober) wurden in Lohmar zwei mutmaßliche Diebe nach kurzer Verfolgungsfahrt festgenommen. Ein Anwohner, der abends in Lohmar-Birk in der Straße Marienhöhe die letzte Runde mit seinem Hund drehte, meldete der Polizei gegen 23:30 Uhr ein verdächtiges Auto. Dieses sollte auf einem Feldweg direkt neben einer Baustelle parken. Plötzlich sah der Hundebesitzer, wie mehrere Personen in den dunklen Familien-Van einstiegen und rückwärts, ohne Licht, in Richtung Hagen davonfuhren. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass ein Zaunelement der Baustelle offenstand und an einem Bagger und einem Lkw die Tankdeckel geöffnet waren. Als die Beamten den Feldweg in Richtung Hagen fuhren, entdeckten sie das verdächtige Fahrzeug in Höhe der Einmündung "Pfaffendriesch". Es fuhr auf einem Feldweg in Richtung der Bundesstraße 56 (B56). Die Beamten steuerten den Streifenwagen direkt dahinter und gaben Anhaltezeichen. Der Van beschleunigte plötzlich, so dass die Polizisten die Verfolgung aufnehmen mussten. Das Fahrzeug fuhr mit teilweise deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Pohlhausen. An der Bushaltestelle "Oberste Zeith" in Neunkirchen-Seelscheid hielt das flüchtende Fahrzeug unvermittelt an. Darin befanden sich zwei Männer aus Lohmar und Neunkirchen-Seelscheid im Alter von 34 und 36 Jahren. Außerdem fanden die Polizisten in dem VW Touran Einweg- und Gartenhandschuhe, einen Schraubenzieher, einen Gartenschlauch sowie knapp zehn leere 20-Liter-Kanister. Aufgrund der Gesamtumstände ergab sich hiermit der Verdacht, dass die beiden Männer Diesel aus den Baustellenfahrzeugen stehlen wollten. Die Verdächtigen wurden daher vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Siegburg gebracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Verdächtigen mangels Haftgründe entlassen. Eine Strafanzeige wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde gefertigt. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell