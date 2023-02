LPI-EF: Auto aufgebrochen

Erfurt (ots) - Bereits in der Zeit vom 01.11.2022 bis zum 24.12.2022 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Erfurter Ortsteil Hochheim. Einbrecher drangen auf unbekannte Weise in das Haus ein und stahlen aus verschiedenen Räumen eine Uhr und Schmuck im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS) Rückfragen bitte an: ...

