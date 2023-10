Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 29-jährige Frau schwer verletzt - mutmaßlicher Täter festgenommen

Siegburg (ots)

Am Samstagabend (30. September) wurde die Polizei gegen 22.00 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Luisenstraße in Siegburg gerufen. Dort soll eine junge Frau schwer verletzt worden sein, möglicherweise durch ein Messer. Die zuerst eintreffenden Polizisten konnten die 29-jährige Siegburgerin in dem Haus antreffen. Die augenscheinlich schwer verletzte Frau machte Angaben zu einem 32-jährigen Mann, der sie mit einem Messer verletzt haben soll. Der Tatverdächtige sei auf den Dachboden des Hauses geflüchtet. Die verletzte Frau wurde erstversorgt und umgehend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei Eintreffen von Unterstützungskräften konnte der 32-jährige Siegburger auf dem Dach des Hauses gesichtet werden. Dieser warf mehrere Dachpfannen vom Dach des viergeschossigen Mehrfamilienhauses auf die eingesetzten Kräfte. Die Polizisten zogen sich zurück und sperrten den Gefahrenbereich großräumig ab. Verletzt wurden die Beamten nach bisherigen Erkenntnissen durch die Würfe nicht. Die Feuerwehr der Stadt Siegburg wurde zur Unterstützung hinzugezogen. Zudem wurden zusätzliche Rettungskräfte bereitgestellt. Eine gefahrlose Annäherung an das Haus durch Einsatzkräfte war nicht möglich, da der 32-Jährige immer wieder Dachziegel auf die Straße warf. Die Kontaktaufnahme zu dem Mann verlief ohne Erfolg. Durch alarmierte Beamte der Spezialeinheit der Polizei NRW konnte der Tatverdächtige gegen 23.45 Uhr auf dem Dach überwältigt und festgenommen werden. Beim Zugriff wurde er leicht verletzt und kam unter Bewachung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit noch an. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell