Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Chlorgasalarm löst größeren Feuerwehreinsatz aus

Traben-Trarbach (ots)

In der Moseltherme in Traben-Trarbach kam es in einem Nebenraum zur Auslösung eines Chlorgasalarmes. Auslöser war nach Angaben eines Mitarbeitersoffenbar eine undichte Gasflasche. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits keine Gäste mehr in der Therme. Messungen durch den Gefahrstofftrupp der Feuerwehr ergaben jedoch keine relevante Konzentration von Chlorgas, so dass die angedachte Evakuierung eines angrenzenden Hotels und angrenzender Wohnhäuser unterbleiben konnte. Es gelang auch kein Chlor in die Kanalisation. Daher wurden auch keine weiteren Maßnahmen notwendig. Im Einsatz waren Kreisfeuerwehrinspektor, Leitender Notarzt, 1x Notarztwagen, 1x Rettungswagen, Polizei Zell, Ordnungsamt der VG Traben-Trarbach, Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Gefahrstoffzüge Bernkastel-Kues, Wittlich und Morbach, sowie umliegende Feuerwehren mit insgesamt 78 Kräften.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell