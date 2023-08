Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwan durch Angelschnur verendet

Zell (Mosel) (ots)

Bereits am 23.07.2023 wurde in Zell (Mosel) ein Schwan an das Ufer geschwemmt, welcher verendet war. Bei der Untersuchung des Tiers wurde festgestellt, dass es sich in einer Angelschnur mit Haken verwickelt hatte. Immer wieder kommt es zu Fällen, in welchen Wasserlebewesen auf ähnliche Art und Weise einem qualvollen Tod erleiden. Das Tierschutzgesetz stellt das Hinzufügen von unnötigem Schmerz, Leid oder Schäden an Tieren unter Strafe. Hinweise auf ein solches Verhalten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

