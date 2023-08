Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B50

Binsfeld (ots)

Am Samstag, 12.08.2023 gegen 08:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 50, zwischen den Ortslagen Binsfeld und Niederkail. Die Fahrerin eines PKW BMW befuhr die B 50 von Binsfeld kommend in Fahrtrichtung Niederkail. Im Verlauf einer Rechtskurve kam sie, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn auf den unbefestigten Seitenstreifen. Im Anschluss durchfuhr sie, über eine Strecke von ca. 50 Metern den Straßengraben, wo sie mit einem Abflussrohr kollidierte. Durch den Anprall überschlug sich der PKW und kam unweit der Anstoßstelle im Straßengraben, auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Bei dem Unfall wurde die Fahrzeugführerin schwer verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst und einem First-Responder, sowie dem über Air Rescue angeforderten Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und im Anschluss durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Im Einsatz befanden sich die Polizei Wittlich, das DRK Wittlich, First Responder und ein Air Rescue Team. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen.

