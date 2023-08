Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung in Lützkampen

Lützkampen (ots)

Am 13.08.2023, gegen 01:30 Uhr, kam es während der "New Moon Party" in Lützkampen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 22 Jahre alten Mannes.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten mehrere junge Männer im Festzelt in Streit. Dieser Streit verlagerte sich nach draußen vor das Festzelt. Hier soll ein 18 Jahre alter Mann dem 22 Jahre alten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Der Geschädigte wurde infolge des Schlages im Gesicht verletzt und musste mittels eines Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei Prüm bittet Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

