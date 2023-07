Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Taschenraub an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht drei Jugendliche, die am Samstagvormittag einer Frau eine Tasche geraubt haben sollen. Gesucht werden auch Zeugen, die Angaben zu der Tat selbst oder zu Tatverdächtigen machen können. Eine 64-jährige Frau aus Essen gab an, gegen 9.45 Uhr an der Bushaltestelle "Nelkenweg" an der Maybachstraße gewartet zu haben. Plötzlich näherten sich drei Jugendliche, wovon einer im Vorbeigehen ihr den Stoffbeutel (Jutebeutel) aus der Hand riss. Anschließend seien die Jugendlichen in Richtung "Blitzkuhle" davongerannt. In der Tasche befanden sich nach Angaben der Frau Wechselklamotten, Schmuck und ein Handy. Die Jugendlichen wurden als dunkelhäutig beschrieben, außerdem trugen sie dunkle Joggingkleidung. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell