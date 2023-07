Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verkehrsunfall in Datteln. Sattelschlepper kommt von Fahrbahn ab und kommt erst an Hauswand zum Stehen

Recklinghausen (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist es gegen kurz nach 04:00 Uhr auf der Castroper Straße in Meckinghoven zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ersten Ermittlungen zur Folge ist ein in Fahrtrichtung Innenstadt fahrender Sattelschlepper nach links von der Fahrbahn abgekommen, hinter einer Bushaltestelle vor der Einmündung zum Neuen Weg durch einen bepflanzten Vorgarten und im Anschluss seitlich gegen eine Hauswand gefahren. Als er von dieser abprallte, fuhr er gegen einen Opel - Kombi, der wiederum in einen Opel Kleinwagen geschoben wurde. Der 62 - jährige LKW- Fahrer verletzte sich leicht und wurde noch im Führerhaus durch die Rettungskräfte medizinisch erstversorgt. Im Anschluss wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zur Folge ca. 150.000 Euro.

