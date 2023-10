POL-SU: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Fahndung nach 27-Jährigen

Lohmar (ots) - Am Sonntag (01. Oktober) wurden in Lohmar zwei mutmaßliche Diebe nach kurzer Verfolgungsfahrt festgenommen. Ein Anwohner, der abends in Lohmar-Birk in der Straße Marienhöhe die letzte Runde mit seinem Hund drehte, meldete der Polizei gegen 23:30 Uhr ein verdächtiges Auto. Dieses sollte auf einem Feldweg direkt neben einer Baustelle parken. Plötzlich ...

mehr