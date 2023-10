Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub auf Tankstelle - Unbekannter nimmt 800 Euro an sich

Herford (ots)

(jd) Gegen 22.34 Uhr betrat ein bisher Unbekannter am Samstag (30.9.) eine Tankstelle an der Mindener Straße. Unter vorhalten einer Waffe forderte der etwa 170cm große Mann, der zum Tatzeitpunkt eine schwarze Skimaske und weiße Handschuhe trug, den Verkäufer auf, sämtliches Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Dies tat der 28-jährige Mitarbeiter umgehend, ehe der Unbekannte die Tankstelle zu Fuß in Richtung Magdeburger Straße verließ. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten eine Nahbereichsfahndung ein, die negativ verlief. Nach einer ersten Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras der Tankstelle handelt es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann, der eine schwarze Wolljacke mit grauer Kapuze trug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt etwas Auffälliges gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden. Die ausgehändigte Summe Bargeld liegt im drei-stelligen Bereich. Bereits am Donnerstag hat es einen Raub auf die Tankstelle an der Mindener Straße gegebenen. Ob es ein Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell