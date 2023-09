Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Enkeltrick - Senioren um sechsstellige Summe betrogen

Bünde (ots)

(jd) Eine 88-jährige Bünderin erhielt in der Nacht zu Dienstag einen Anruf: Ein unbekannter Mann teilte ihr mit, ihre Tochter habe einen Unfall verursacht und dabei sei ein Kind gestorben und eine weitere Person schwer verletzt worden. In dem Telefonat wurde die Frau unter Druck gesetzt. Am Mittwochmorgen rief der Unbekannte erneut an und teilte der Bünderin mit, auch die zweite Person gestorben sei. Damit ihre Tochter aus der Haft entlassen werden könne, müssten hohe Summen übergeben werden. Da die 88-Jährige so viel Bargeld nicht ad hoc aufbringen konnte, fuhr sie zu ihrer Hausbank, um um 9.30 Uhr Wertgegenstände aus ihrem Schließfach zu holen: Sie nahm dort Goldbarren im Wert eines sechstelligen Betrages an sich. Zudem entnahm sie eine hohe Summe Schweizer Franken aus dem Schließfach und fuhr zu einem Treffpunkt an der Bahnhofstraße. Hier setzte sie sich, wie vorgegeben, auf eine Bank vor eine Seniorenresidenz. Sodann erscheint eine etwa 25-30 Jahre alte, schmächtige männliche Person mit südländischem Erscheinungsbild und nahm das Gold an sich. Der Unbekannte war dunkel gekleidet und ging zu Fuß davon. Es folgte dann ein weiterer Anruf, da das Bargeld nicht übergeben wurde und die 88-Jährige wurde angewiesen zur Gerichtsstraße nach Bielefeld zu fahren. Dort sollte die zweite Übergabe stattfinden. Ein Mitarbeiter einer öffentlichen Institution wurde auf die Frau aufmerksam und erkannte den Betrug. Er informierte die Polizei und die echte Tochter der 88-Jährigen, die eben nicht in einen Unfall verwickelt war. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Mittwochvormittag im Bereich der Bahnhofsstraße nahe der Seniorenresidenz etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Die Polizei Herford weist darauf hin, dass Polizeibeamte keine Wertgegenstände oder Bargeld zur angeblichen Sicherung an sich nehmen oder an Dritte dann übergeben. Bürgerinnen und Bürger, die einen solchen Anruf erhalten, rät die Polizei Herford, sich unter einer bekannten Telefonnummer der Polizei rück zu versichern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell