Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Schaufensterscheibe bei Gold- und Silberschmied beschädigt

Polizei sucht weitere Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Eine Anwohnerin hörte am Dienstag gegen 03.00 Uhr ein lautes Geräusch, das sie aus dem Schlaf schreckte.

Was die Zeugin in diesen frühen Morgenstunden gehört hatte, stellte sich tagsüber um 09.00 Uhr heraus, als der Inhaber des Geschäfts zu seinem Laden an der Niederrheinallee in Vluyn kam.

Eine Fensterscheibe verfügt über einen senkrechten, oberflächlichen Kratzer. Des Weiteren war die Scheibe gesprungen und teilweise herausgelöst.

Die Täter gelangten jedoch augenscheinlich nicht in das Geschäft.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Sie bittet weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Moers, Telefon 02841/171-0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell