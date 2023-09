Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer in Brake

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 05. September 2023, gegen 16:50 Uhr wurde in Brake auf der Bundesstraße 212 ein Radfahrer leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 29-jähriger Mann aus Brake mit seinem Transporter die Bundesstraße 212 in Richtung Elsfleth. Auf der Kreuzung Breite Straße/Oldenburger Heerstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von der Breite Straße kommenden 17-jährigen Radfahrer, welcher das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtete. In der Folge wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste durch einen Rettungswagen, samt Notarzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Das Fahrrad wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 3.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

