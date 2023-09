Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter überfällt Tankstelle- Bargeld mitgenommen

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (28.9.) gegen 23.15 Uhr betrat eine bislang unbekannte Person den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Mindener Straße. Zu diesem Zeitpunkt war der ca. 25-30 Jahre alte Mann komplett schwarz gekleidet. Er trug einen schwarzen Wollpullover mit einer Kapuze, die er sich dann über den Kopf zog. Um das Gesicht zu verdecken trug er zudem noch eine dunkle FFP2 Maske. Im Kassenbereich bedrohte er den dortigen Mitarbeiter mit einem Messer und verlangte Bargeld. Durch den Mitarbeiter wurde ein Geldbetrag in drei-stelliger Höhe in einen Kunststoffbeutel ausgehändigt. Der Unbekannte flüchtete anschließend vom Gelände in Richtung Magdeburger Straße. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die alarmierten Polizeibeamten verlief bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von Spuren und Videomaterial begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die zur Tatzeit die flüchtende Person im Bereich der Mindener oder Magdeburger Straße beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

