Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Umweltdelikt

Stadthagen (ots)

(bae)Am 14.01.2023 wurde durch den Hausmeister der IGS in der Schachtstraße mitgeteilt, dass jemand Müll auf dem Parkplatz der Sporthalle entsorgt habe. Tatsächlich wurde in der Nacht vom 13.01 auf den 14.01 2023 ein Karton mit mehreren Kanistern Altöl dort abgestellt. Sollte der Umweltsünder nicht ermittelt werden könne, wird das Altöl auf Kosten der Stadt entsorgt werden müssen. Sollte jemand Hinweise zu dem Verursacher geben können, kann er sich bei der Polizei in Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/ 98220 melden.

