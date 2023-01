POL-STH: Trunkenheitsfahrt

Stadthagen (ots) - (bae)In der Zeit vom 20.12.2022 bis 13.01.2023 wurde ein Pkw Mercedes B 170 in schwarz beschädigt. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Gemeindehauses in der Bahnhofstraße 3 in Stadthagen abgestellt. Die Eigentümerin hat das Fahrzeug im fraglichen Zeitraum nicht bewegt. Durch ein anderes Fahrzeug wurde ihr Pkw an der Heckschürze beschädigt. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die ...

mehr