Ulm (ots) - Vermutlich in den Nachtstunden drangen Unbekannte in die Jugendbude in Rot in der Orsenhauser Straße ein. Die Einbrecher entfernten mit einem Trennschleifer das Schloss an der Eingangstür. Dadurch konnten sie die Tür öffnen und gelangten ins Innere. In der Bude fanden sie Bargeld und Elektrogeräte. ...

