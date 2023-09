Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer fährt nach Unfall weiter- Verkehrskommissariat ermittelt

Hiddenhausen (ots)

(sls) In Hiddenhausen kam es am frühen Donnerstagmorgen (28.9) zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern auf der Herforder Straße in Höhe der Hausnummer 303. Gegen 06.10 Uhr befand sich ein 33-jähriger Löhner mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Herford. Dem Löhner kam auf dem Radweg zwei weitere Radfahrer entgegen, wovon das erste Fahrrad, trotz Dunkelheit, ohne Beleuchtung unterwegs war. Kurz bevor sich die Radfahrer begegneten, scherte der hintere der beiden Radfahrer plötzlich aus, um den vor ihm fahrenden Radfahrer zu überholen. Der 33-Jährige versuchte noch abzubremsen, konnte jedoch eine Kollision mit dem plötzlich entgegenkommenden Radfahrer nicht mehr vermeiden. Beide Radfahrer stürzten zu Boden. Nach einem kurzen Wortgefecht beider Gestürzten, hob der bislang Unbekannte sein Fahrrad wieder auf und fuhr in Richtung Kirchlengern davon. Der zweite unbeteiligte Radfahrer aus Herford verblieb noch am Unfallort und kümmerte sich um den leicht verletzten Löhner. Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach dem etwa 35-40 Jahre alten Radfahrer, der zur Unfallzeit mit einem schwarzen Trekkingrad unterwegs war. Wir bitten den Beteiligten oder weiteren Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

