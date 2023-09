Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bäckerei-Filiale - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gegen 2.32 Uhr löste in der vergangenen Nacht (28.9.) der Alarm einer Bäckerei-Filiale an der Waltgeristraße aus. Die wenige Minuten später eingetroffenen Polizeibeamten stellten fest, dass eine auf der rückwärtigen Gebäudeseite gelegene Tür offenstand. Der oder die unbekannten Täter fixierten dann einen Gegenstand zwischen Tür und Türzarge, sodass diese nicht mehr zufallen konnte. An der Tür selber konnten Spuren von Gewalteinwirkung festgestellt werden. Eine Durchsuchung des Gebäudes nach dem oder den Tätern verlief negativ, ebenso eine Nahbereichsfahndung. Unter anderem wurde hierfür auch ein Diensthund eingesetzt. Nach ersten Ermittlungen sind keine Wertgegenstände aus dem Inneren der Bäckerei entwendet worden. Der Sachschaden am Gebäude liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Waltgeristraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell