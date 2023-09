Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall an Parklatzeinfahrt - Motorradfahrer verletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Eine 23-jährige Herforderin fuhr gestern (26.9.), um 8.45 Uhr auf der Herforder Straße mit ihrem Mercedes in Richtung Kirchlengern und beabsichtigte, auf Höhe eines Einkaufsmarktes nach links abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 48-jähriger Bünder mit seiner Kawasaki in Richtung Herford. Beim Abbiegen auf den Parkplatz stieß der Mercedes dann gegen das Motorrad, wodurch der 48-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

