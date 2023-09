Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Wohnhaus ein - Bargeld und Schmuck entwendet

Herford (ots)

(jd) Eine 83-jährige Herforderin bemerkte gestern (25.9.), gegen 17.00 Uhr beim Einkaufen fest, dass rund 150 Euro Bargeld aus ihrer Geldbörse fehlte. Da sich das Geld vormittags noch in ihrem Portemonnaie befand und die Frau tagsüber keine weiteren Ausgaben getätigt hatte, fuhr sie umgehend nach Hause, um nach dem Rechten zu sehen. In ihrem Wohnhaus in der Augustastraße angekommen stellte sie dann fest, dass ein im Schlafzimmer befindlicher Safe geöffnet worden war. In dem Safe lagert gewöhnlich der hochwertige Schmuck der Herforderin. Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus dem Safe unter anderem vier Goldringe, teils mit Diamanten besetzt, drei goldene Armbänder, mehrere Gold- und Perlenketten sowie dazughörige Anhänger. Der Wert der Schmuckstücke liegt im fünfstelligen Bereich. Die 83-Jährige hielt sich gestern ab 12.00 Uhr zuhause auf, verbrachte jedoch einen Großteil des Nachmittags mit Gartenarbeit. Dies nutzten der oder die unbekannten Täter augenscheiich, um über die Garage unbemerkt in das Wohnhaus zu gelangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die gestern am Nachmittag etwas Auffälliges im Bereich der Augustastraße beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

