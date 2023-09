Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Schützenhaus - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Ein Vorstandsmitglied eines Vlothoer Schützenvereins bemerkte gestern (25.9.) einen Einbruch in das Schützenhaus an der Schützenstraße. Der Geschädigte stellte gegen 11.00 Uhr fest, dass zwei zur Mindener Straße hin gelegene Stahltüren offensichtlich gewaltsam geöffnet wurden. Die Türen führen zu der Kleinkaliberanlage des Vereins. Hier entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Nach ersten Ermittlungen sind aus dem Inneren des Gebäudes keine Gegenstände entwendet worden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, etwa 9.30 Uhr und Montagmorgen. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den bisher unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

