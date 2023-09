Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Radfahrer leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Gestern (25.9.) ereignete sich um 18.05 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Ahmser Straße. Eine 46-jährige Herforderin fuhr mit ihrem Kia auf der Ahmser Straße in Richtung B239. Unmittelbar vor ihr befand sich ein 48-jähriger Herforder auf dem dortigen Fahrradstreifen. In einem Kreisverkehr beabsichtigte die Autofahrerin, die zweite Ausfahrt zu nehmen, während der Radfahrer die dritte Ausfahrt nehmen wollte. Als die Frau daraufhin den Kreisverkehr in Richtung B239 verlassen wollte, kam es an der Ausfahrt des Kreisverkehrs zum Zusammenstoß mit dem 48-Jährigen. Durch den Unfall wurde der Herforder verletzt und mittels eines Rettungswagens zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

