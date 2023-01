Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugen und eventuelle Geschädigte nach vermeintlichen Autorennen gesucht

Moers (ots)

Am Sonntag gegen 21.25 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, da er an der Xantener Straße beobachtet hatte, das zwei hochmotorisierte Fahrzeuge nebeneinander standen und stark beschleunigten.

Hierbei soll es sich um einen grauen Dodge Challenger R /T Plus und einen Mercedes E 320, ebenfalls in grau, gehandelt haben.

Im Rahmen einer Fahndung trafen Polizisten die beiden Autos am Friedrich-Ebert-Platz an. Ein 25-jähriger Kamp-Lintforter lehnte an dem Mercedes und ein 24-jähriger Moerser an dem Dodge. Beide gaben an, die Autos wenige Minuten zuvor gefahren zu haben.

Laut des 28-jährigen Zeugen aus Duisburg, hatte er zum Tatzeitpunkt die Xantener Straße befahren. Hierbei fielen ihm die beiden Wagen auf, die die Essenberger Straße in Richtung Römerstraße befuhren. An der Ampelkreuzung zur Xantener Straße bogen beide Autos hintereinander mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts auf die Xantener Straße ab. Dabei sollen beide Wagen um die Kurve gedriftet sein.

Anschließend kamen beide an der Kreuzung zur Homberger Straße hintereinander zu Stehen.

Kurz darauf fuhr der Dodge links neben den Mercedes auf den mittleren der beiden Fahrstreifen. Bei grün beschleunigten beide stark, so dass der Duisburger lautes Motorengeräusch hörte.

Wie hoch die Geschwindigkeit war, mit denen beide Autofahrer ihre Fahrzeuge beschleunigten, konnte der Duisburger nicht sagen.

Die beiden Autofahrer selbst bestritten, ein Rennen gefahren zu haben.

Zur Beweissicherung stellten die Beamten die Handys, die beiden Autos und die Führerscheine der Tatverdächtigen sicher.

Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen und sucht weitere Zeugen sowie eventuell Geschädigte, die gefährdet worden sein könnten.

Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Moers unter der Rufnummer 02841 / 171-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell