POL-OF: Kindergarten-Einbruch: Zwei Verdächtige vorläufig festgenommen; Lenkrad, Airbag und Kombiinstrument aus BMW geklaut und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Fahrrad beschädigt: Zettel mit unvollständiger Handynummer hinterlassen - Offenbach

(fg) Einen Zettel mit einer unvollständigen Handynummer hinterließ eine bis dato unbekannte Person am Mittwoch an einem in der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 39 abgestellten Fahrrad. Die Eigentümerin hatte ihr Rad, an dem ein Fahrradkorb befestigt ist, gegen 11 Uhr abgestellt. Als sie rund eineinhalb Stunden zurückkam, stellte sie den Zettel am beschädigten Fahrradkorb fest. Zudem war die hintere Beleuchtungseinrichtung sowie die Gangschaltung beschädigt, weshalb das Rad nicht mehr fahrbereit war. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers Offenbach melden.

2. Lenkrad, Airbag und Kombiinstrument aus BMW geklaut - Offenbach

(dj) Die Rhönstraße war zwischen Montag und Mittwoch Schauplatz des kriminellen Treibens von Autoknackern. Die Unbekannten gingen einen schwarzen BMW 730d im Bereich der 50er-Hausnummern an, indem sie das Fahrzeug durch Einschlagen einer Scheibe auf der Fahrerseite öffneten und dann im Innenraum das Lenkrad, den Airbag sowie das Kombiinstrument (Tachoeinheit) ausbauten. Die Tat, bei der ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstand, ereignete sich zwischen Montagabend, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfallflucht: Weißer Kastenwagen mit Anhänger gesucht - Hainburg

(fg) Nach einer Unfallflucht am Mittwochvormittag in der Elisabethenstraße sucht die Polizei einen weißen Kastenwagen mit Anhänger. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie das Fahrzeuggespann gegen 11 Uhr einen im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellten Skoda Octavia beim Vorbeifahren gestreift hatte; der Unfallverursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden von rund 800 Euro zu kümmern. Sowohl der vordere linke Kotflügel als auch die Stoßstange wiesen Kratzer sowie Dellen auf. Auf dem Anhänger des davonfahrenden Gespanns befand sich ein Motorrad. Der Zeuge konnte noch angeben, dass sich auf dem Kennzeichenschild ein rotweißes Wappen befand.

2. Kindergarten-Einbruch: Zwei Verdächtige vorläufig festgenommen - Linsengericht/Altenhaßlau

(fg) "Derzeit befinden sich zwei Personen mit Taschenlampen in einem Kindergarten in der Brentanostraße. Eine Person hat dunkle Harre und einen Bart. Die Personen tragen kurze Kleidung und haben einen Rucksack dabei." In etwa so meldete ein aufmerksamer Zeuge am späten Mittwochabend, gegen 23.20 Uhr, einen Einbruch in einen Kindergarten in der Brentanostraße in Altenhaßlau. Herbeigeeilte Polizeistreifen nahmen kurz darauf die beiden mutmaßlichen Einbrecher im Alter von 22 und 25 Jahren vorläufig fest. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Tatverdächtigen eine rückwärtige Tür auf, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie mehrere Räume nach möglichem Diebesgut, ehe sie vorläufig festgenommen und zur Polizeistation gebracht wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 13.07.2023, Pressestelle, David Jesse

