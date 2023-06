Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Flaesheimer Straße ist am Mittwochnachmittag eine 24-jährige Motorradfahrerin aus Haltern am See verletzt worden. Die junge Frau war gegen 14 Uhr in Richtung Bossendorfer Damm/Flaesheimer Damm unterwegs. Gleichzeitig wollte ein 45-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Wuppertal, der der Frau entgegenkam, im Bereich der Kardinal-von-Galen-Straße in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte die Motorradfahrerin eine Vollbremsung und stürzte. Anschließend rutschte sie noch gegen den Kleintransporter. Die 24-jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell