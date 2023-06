Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autofahrerin prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Halterner Straße ist am Mittwochmittag eine 67-jährige Autofahrerin verunglückt. Die Frau aus Oer-Erkenschwick war gegen 12.10 Uhr in Richtung Haltern am See unterwegs. In der Nähe des dortigen Waldhauses kam sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend kippte das Auto auf die Seite. Die 67-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell