POL-RE: Herten: Zwei Verletzte bei Unfall am Schlosspark

Recklinghausen (ots) - Am Dienstagabend (19:35 Uhr) kollidierten zwei Autos, die auf der Essener Straße (Fahrtrichtung Gladbeck) auf Höhe der Unterführung der A2 in der selben Fahrtrichtung unterwegs waren. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Bottrop fuhr auf das Fahrzeug eines 46-jährigen Autofahrers aus Dorsten auf. Der Dorstener wartete bereits an einer roten Ampel. ...

