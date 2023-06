Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf der Bismarckstraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch in ein Schulgebäude eingebrochen. Sie durchsuchten Büro- und Klassenräume und verließen den Tatort mit etwas Bargeld als Diebesgut. Auf einer Videokamera sind zwei Tatverdächtige zu sehen: 1) männlich, dunkle Haare mit blonden Spitzen, trug eine dunkle Hose, einen hellen Pullover, eine dunkle Jacke sowie einen hellen Rucksack. 2) trug einen dunklen Kapuzenpulli mit heller Aufschrift, eine helle Hose sowie einen hellen Rucksack.

Marl:

Auf der Straße Am Theater wurde am Dienstagmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Auf einer Videoaufzeichnung sind zwei Frauen zu erkennen, die sich an einem Fenster zu schaffen machen. Gestohlen wurden Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten sie über den Garten. Der Einbruch passierte zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise zu den tatverdächtigen Frauen geben können. Wer etwas weiß, wird gebeten, die Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Recklinghausen:

Auf der Lucia-Grewe-Straße wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in ein Bürogebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein und gelangten dann ins Gebäude. Im Innern wurden zwei Büroräume durchsucht, nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell