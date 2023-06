Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Nach Massenschlägerei - Polizei bittet um Unterstützung der Ersteller der Zeugenvideos

Recklinghausen (ots)

Im Zusammenhang mit der Massenschlägerei in Castrop-Rauxel auf der Wartburgstraße am Donnerstagabend (15.06.2023) sind nach bisherigen Ermittlungen der Polizei mindestens 18 Originalvideos durch Zeugen angefertigt und geteilt worden. Die Polizei Recklinghausen ist jetzt auf der Suche nach den Erstellern dieser Videos, um die Dateien im Original sichern zu können. Bislang liegen in sechs Fällen die Originaldateien vor.

Durch das Teilen per Messengerdiensten oder in den sozialen Medien wurde bei den anderen vorliegenden Videos die Qualität stark reduziert.

Zeugen, die Videos im Original erstellt haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell